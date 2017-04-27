Бывший супруг телеведущей старается наладить контакт с восьмилетней Сашей

Спустя несколько лет Алексей смог найти силы и снова начать общение с бывшей семьей. Однако, с девочкой наладить контакт ему очень тяжело. «У него своя жизнь, и надо быть аккуратной, чтобы, не дай бог, на эту жизнь не повлиять. Это по-прежнему очень тонкие моменты. Конечно, папе трудно в восприятии общения с собственным ребенком. Он же с ней не варится каждый день, как я. Появляется изредка, и поэтому приходится ему объяснять, что с ней можно делать, а что нельзя», — рассказала Зейналова в интервью «Телепрограмме». Телеведущая уточняет, что старается объяснить Сашиному отцу все тонкости общения с «особенной» дочерью: «Саша может ему показать свой характер, папа пугается. Мне приходится оказывать ему психологическую помощь: объяснять, что нужно в любой ситуации быть спокойным, собранным. Потихонечку ковыряемся. Но он старается».