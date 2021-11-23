Светличная попала в психиатрическую клинику — у актрисы выявлено поражение головного мозга

В последнее время на плечи Светланы Светличной свалилось множество бед. После того как случился инцидент с ее пропажей на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», здоровье звезды «Бриллиантовой руки» с каждым разом становится все хуже. За последнее время артистка уже несколько раз попадала в больницу.

После случившегося сын Светличной, с которым она не поддерживает отношения, заявил, что его матери необходимо нахождение в больнице из-за развивающейся у нее деменции. «У меня сейчас нет никаких отношений с ней вообще. Пусть она живет, как хочет, и Бог в помощь ей. Я больше к ней ни ногой. Мне надоели все ее закидоны», — заявил Алексей после инцидента.

Следующей шокирующей ситуацией стало посещение Светланы Светличной допроса СК, который актриса приняла за съемки ток-шоу. Во время разговора со следователем Светличная требовала снимать ее с рабочей стороны и просила подарить цветы.

Теперь же актриса самостоятельно поняла, что ей необходима врачебная помощь, и вызвала скорую помощь из-за жалоб на боли в сердце. Сначала 81-летнюю артистку доставили в нейрохирургическую реанимацию, однако после того как врачи обратили внимание на ее необычное поведение, Светлану Светличную отвезли в психиатрическое отделение с поражением сосудов головного мозга.