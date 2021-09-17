Светлана Малькова заявила, что получила первые алименты от экс-мужа, — и раскрыла сумму

Светлана Малькова рассказала в своем блоге, что наконец добилась выплат на детей от бывшего мужа Романа Малькова. За эти деньги ей пришлось долго судиться и параллельно поднимать вокруг этого дела общественный резонанс — помогать семье по доброй воле Роман отказался. И хотя сумма алиментов пока оставляет желать лучшего, Светлана считает, что это большой шаг, и намерена бороться дальше.

«Сегодня на счет мне поступили алименты. Долг с марта 2021 года по текущий месяц из расчета 11 550 рублей на ребенка. Это уже большой шаг, и я рада, что мы с вами добились исполнения законов. Надеюсь, что помогла кому-то поверить в свои силы», — написала Светлана.