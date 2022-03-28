Светлана Малькова рассказала, как ее дети перенесли новость об уходе отца из семьи
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Фото: Соцсети
Светлана Малькова и Анастасия Макеева, которая состоит в отношениях с Романом, нередко публично оскорбляют друг друга и обмениваются претензиями. Актриса считает, что Светлана неправильно воспитывает своих детей, а многодетная мать, в свою очередь, до сих пор не может простить разлучнице распад семьи.
Светлана вспоминает, что она почувствовала в момент, когда супруг сообщил ей о своем решении. «В июле 2020 года, спустя 16 лет брака, я услышала фразу, которую даже не могла представить, что когда-либо услышу от бывшего мужа: «Как раньше уже не будет. Я не вернусь. Детям так будет лучше». Я не поняла сначала, в чем дело. Была семья, и нет семьи. Потом уже все стало понятно», — поделилась женщина.
39-летняя мать-одиночка откровенно призналась, что тяжело восприняла новость об уходе любимого: «У меня начался сложный период, и я тогда обратилась к Богу. Я сказала ему, что приму любое решение, что я доверяю ему и готова к любому повороту событий. Попросила лишь здоровье и работу. С тех пор ни я, ни дети ни разу не болели, кроме одного случая. Это было 6 марта 2021, именно в этот день их отец, состоя еще в браке, сделал публичное предложение руки и сердца той самой женщине. В этот день все четверо детей заболели».
По словам Мальковой, ей оказали поддержку родные и близкие. Помимо этого, некоторые незнакомые люди прониклись историей женщины и помогли ей финансово. Спустя некоторое время Светлана оправилась от потрясений и открылась для новых знакомств. Она встретила своего избранника и в ближайшее время планирует вместе с детьми переехать к нему в США, сообщает StarНit.
Фото: Global Look Press, соцсети