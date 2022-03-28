Светлана Малькова рассказала, как ее дети перенесли новость об уходе отца из семьи

Светлана Малькова и Анастасия Макеева, которая состоит в отношениях с Романом, нередко публично оскорбляют друг друга и обмениваются претензиями. Актриса считает, что Светлана неправильно воспитывает своих детей, а многодетная мать, в свою очередь, до сих пор не может простить разлучнице распад семьи.

Светлана вспоминает, что она почувствовала в момент, когда супруг сообщил ей о своем решении. «В июле 2020 года, спустя 16 лет брака, я услышала фразу, которую даже не могла представить, что когда-либо услышу от бывшего мужа: «Как раньше уже не будет. Я не вернусь. Детям так будет лучше». Я не поняла сначала, в чем дело. Была семья, и нет семьи. Потом уже все стало понятно», — поделилась женщина.