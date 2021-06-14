Светлана Лобода прокомментировала решение Нателлы Крапивиной уйти от нее
«Зная Нателлу хорошо, я могу предположить, что она сожалеет о произошедшем. А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его», — заявила Светлана.
«Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы, и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима. При этом я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять. Я благодарна Нателле за все, что было за эти годы, и я хочу сказать, что она была и остается частью моей семьи», — объяснила она.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lobodaofficial
Ранее между Нателлой Крапивиной и Филиппом Киркоровым возник конфликт, в ходе которого они обменялись резкими словами в соцсетях.
После этого продюсер Светланы Лободы приняла решение уйти от подопечной.
Фото: Instagram
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