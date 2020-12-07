Светлана Лобода продемонстрировала шикарный образ в полосатом купальнике
Фото: www.instagram.com/lobodaofficial/?hl=ru
Светлана Лобода похвасталась точеной фигурой в шикарном купальнике, показав фотографию с отдыха. Звезда поделилась образом в своем Instagram.
Для отличного времяпрепровождения певица выбрала полосатый черно-белый купальник с высоким низом, а также дополнила пляжный комплект черно-белой накидкой с этническим принтом.
«За этот год я полюбила это место...сильно) хочу жить там, где тепло... всегда», – подписала фото Светлана.
Подписчики отметили отличное сочетание соблазнительной фигуры и прекрасного вкуса – образ выглядит не пошлым, а сдержанным:
«Да, его невозможно не любить», «Роскошная!», «Малышка не бесконечность евро!», «Вы любите отдых, а мы любим вас! И очень ждем новую песню!», «Ты очень классная. Пусть твои желания всегда сбываются. Здоровья тебе и всем твоим близким!», «Ну что за красота!», «Светлана, вы просто нереально красивая!», «Самая восхитительная женщина на свете!», «Очень классный купальник, вам идет!», «Очень красивая вы, дорогая Светлана, я желаю вам счастья и здоровья», «На вас любой бренд выглядит действительно изысканно!».
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы
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