Светлана Лобода продемонстрировала шикарный образ в полосатом купальнике

Подписчики отметили отличное сочетание соблазнительной фигуры и прекрасного вкуса – образ выглядит не пошлым, а сдержанным:

«Да, его невозможно не любить», «Роскошная!», «Малышка не бесконечность евро!», «Вы любите отдых, а мы любим вас! И очень ждем новую песню!», «Ты очень классная. Пусть твои желания всегда сбываются. Здоровья тебе и всем твоим близким!», «Ну что за красота!», «Светлана, вы просто нереально красивая!», «Самая восхитительная женщина на свете!», «Очень классный купальник, вам идет!», «Очень красивая вы, дорогая Светлана, я желаю вам счастья и здоровья», «На вас любой бренд выглядит действительно изысканно!».