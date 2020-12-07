passion.ru

Светлана Лобода продемонстрировала шикарный образ в полосатом купальнике

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

Светлана Лобода

Фото: www.instagram.com/lobodaofficial/?hl=ru

Стильным комплектом и отличной фигурой звезда похвасталась в своем Instagram.

Светлана Лобода похвасталась точеной фигурой в шикарном купальнике, показав фотографию с отдыха. Звезда поделилась образом в своем Instagram.

Для отличного времяпрепровождения певица выбрала полосатый черно-белый купальник с высоким низом, а также дополнила пляжный комплект черно-белой накидкой с этническим принтом.

«За этот год я полюбила это место...сильно) хочу жить там, где тепло... всегда», – подписала фото Светлана.

Подписчики отметили отличное сочетание соблазнительной фигуры и прекрасного вкуса – образ выглядит не пошлым, а сдержанным:

«Да, его невозможно не любить», «Роскошная!», «Малышка не бесконечность евро!», «Вы любите отдых, а мы любим вас! И очень ждем новую песню!», «Ты очень классная. Пусть твои желания всегда сбываются. Здоровья тебе и всем твоим близким!», «Ну что за красота!», «Светлана, вы просто нереально красивая!», «Самая восхитительная женщина на свете!», «Очень классный купальник, вам идет!», «Очень красивая вы, дорогая Светлана, я желаю вам счастья и здоровья», «На вас любой бренд выглядит действительно изысканно!».

Фото и видео: Instagram Светланы Лободы

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!