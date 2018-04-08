Светлана Лобода продемонстрировала роскошное обручальное кольцо

«Обручальное?», «У вас кольцо!!! Поздравляю)))», «Красивое колечко,как и его обладательница)», «Вы замуж выходите????», — написали подписчики.

Напомним, имя отца будущего ребенка Светлана Лобода не называет. Однако в Сети распространяются слухи, что им является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Минувшим летом музыкант стал почетным гостем фестиваля «Жара» в Баку и, по словам инсайдеров, эффектная блондинка не оставила рокера равнодушным. СМИ отмечают, что после окончания фестиваля артисты стали часто видеться, а Лос-Анджелес не случайно выбран артисткой для родов — именно там живет Линдеманн.

Фото: instagram