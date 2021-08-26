Светлана Лобода призналась, почему скрывает личную жизнь

При этом подробности она не раскрывает – считает, что в таких вещах нет места публичности.

«Считаю, что личная жизнь должна быть скрыта от посторонних глаз. Артист и так все время живет на виду, так пусть что- то останется только моим», – объясняет она.

От любопытных глаз она скрывать не только мужчин, но и дочерей. Так, лица младшей дочери певицы никто из поклонников не видел – в своем блоге она показывает малышку только со спины. Имя ее отца также держится в секрете.

Светлана также раскрыла свое финансовое состояние в это непростое для артистов время – во время пандемии многие потеряли свой доход.

« В последнее время ситуация несколько стабилизировалась. Мы даём точечно сольные концерты, выступаем на фестивалях, да и давайте не будем забывать, что скачивание треков на музыкальных платформах- это тоже заработок. А мы, благодаря нашим поклонникам, там всегда в топе. Так что , надеюсь, мне еще на много лет хватит!», – говорит она.