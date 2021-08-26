Светлана Лобода призналась, почему скрывает личную жизнь
Светлана Лобода в беседе с изданием «Собеседник» раскрыла, почему не рассказывает никому о личной жизни, и в чем, на ее взгляд, секрет ее привлекательности.
Певицу небезосновательно считают одной из самых ярких и красивых женщин в нашем шоу-бизнесе. По мнению самой Светланы, дело не во внешности, а во внутренних ощущениях.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lobodaofficial
«Если говорить о сексуальности, то она скорее всегда внутри женщины. Демонстрировать ее можно: этим успешно многие пользуются. Но если ее нет внутри, зрители сразу это чувствуют. Спасибо моим родителям, что передали мне определенные черты характера и внутреннее содержание», – отмечает она.
При этом, несмотря на огромное количество поклонников и воздыхателей, отвечать им взаимностью звезда не спешит – в ее жизни уже есть любимый мужчина.
«Мой мужчина был бы очень недоволен этим. Я не знакомлюсь», – рассказывает она.
При этом подробности она не раскрывает – считает, что в таких вещах нет места публичности.
«Считаю, что личная жизнь должна быть скрыта от посторонних глаз. Артист и так все время живет на виду, так пусть что- то останется только моим», – объясняет она.
От любопытных глаз она скрывать не только мужчин, но и дочерей. Так, лица младшей дочери певицы никто из поклонников не видел – в своем блоге она показывает малышку только со спины. Имя ее отца также держится в секрете.
Светлана также раскрыла свое финансовое состояние в это непростое для артистов время – во время пандемии многие потеряли свой доход.
« В последнее время ситуация несколько стабилизировалась. Мы даём точечно сольные концерты, выступаем на фестивалях, да и давайте не будем забывать, что скачивание треков на музыкальных платформах- это тоже заработок. А мы, благодаря нашим поклонникам, там всегда в топе. Так что , надеюсь, мне еще на много лет хватит!», – говорит она.
Фото: Instagram Светланы Лободы
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