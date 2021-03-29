Светлана Лобода позволила себе провокационное поведение на детском конкурсе

Светлана Лобода в последние дни не сходит с первых полос изданий благодаря скандалам, которые постоянно образуются вокруг нее.

В выходные она угрожала судом пластическому хирургу, который отметил на фото в Instagram очень похожую на нее девушку, и самой пациентке тоже.

Еще сильнее ее осудили после провокационного поведения на шоу «Голос. Дети». Певицу и ранее осуждали за то, что на детском шоу она нередко появляется в экстремально откровенных нарядах.

Однако в последнем выпуске Лобода во время выступления одной из участниц на слепых прослушиваниях подошла к сомневающемуся Егору Криду и, сев на кнопку, заявила, что «надо брать».

Такое поведение возмутило зрителей, хотя певица заявила, что хотела, чтобы все наставники повернулись к девочке, и она сама выбрала себе ментора. Придерживался ли такого мнения Егор Крид, неизвестно.

Ранее Лобода заявила, что старшая из ее дочерей мечтала о том, чтобы попасть на этот конкурс, однако певица не пустила ее из-за скандалов, которые были вокруг Алсу и ее дочери Микеллы — Светлане не хотелось их повторять.