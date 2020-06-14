Светлана Лобода посмеялась над журналистами, которые нашли у нее «грузинские» корни

Оказалось, что во всем виновата коллега Светланы по цеху - солистка группы А-Studio Кети Топурия. У себя в сторис девушка выложила шутливое видео в котором говорит: «Наша подружка, Светлана Лободадзе, это ее настоящая фамилия, кто не знает, выпустила новый фильтр».

Журналисты и многие поклонники звезды приняли слова Топурии за чистую монету и растиражировали информацию. О своей «настоящей фамилии» Светлана узнала из новостей, что немало позабавило звезду.

«У меня истерика!» – прокомментировала новость Лобода у себя в сторис. Также она выложила видео, в котором с грузинским акцентом благодарит Кэти за то, что та «открыла людям правду».