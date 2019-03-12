Светлана Лобода показала забавное и трогательное архивное фото с мамой

Наталья Васильевна ответила дочери в комментариях: «Спасибо! Улыбайся чаще и я отвечу тем же!». К слову, многие интернет-пользователи отметили, что Светлана очень похожа на свою родительницу: «Мамочку с днем рождения! Какой чудесный ребеночек», «Наследственность отличная! Поздравляем!», «Спасибо за талантливую дочь!», «Какой яркий детеныш!», «Спасибо вам за такого прекрасного человека, за вашу дочь Светлану!».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram