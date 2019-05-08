Светлана Лобода показала забавное и милое видео Любови Успенской с барабанами

Светлана Лобода проводит розыгрыш смартфона среди своих подписчиков в Instagram. Все, кто снимет видео со скороговоркой-четверостишием из ее новой песни «Пуля-дура», имеют шанс получить от певицы дорогой подарок.

К челленджу с хештегом #пулядура присоединились сотни человек, есть среди них и знаменитости. Так, несколько дней назад вызов приняла певица Лолита. Она попыталась максимально быстро прочесть отрывок из песни, но с первого раза у нее это не вышло. В видео певица спрашивает: «Лобода, как ты могла так быстро это спеть?».