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Светлана Лобода показала забавное и милое видео Любови Успенской с барабанами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Лобода объявила конкурс

Фото: Instagram
Королева шансона приняла участие в челлендже #пулядура.

Светлана Лобода проводит розыгрыш смартфона среди своих подписчиков в Instagram. Все, кто снимет видео со скороговоркой-четверостишием из ее новой песни «Пуля-дура», имеют шанс получить от певицы дорогой подарок.

К челленджу с хештегом #пулядура присоединились сотни человек, есть среди них и знаменитости. Так, несколько дней назад вызов приняла певица Лолита. Она попыталась максимально быстро прочесть отрывок из песни, но с первого раза у нее это не вышло. В видео певица спрашивает: «Лобода, как ты могла так быстро это спеть?».

Участие в конкурсе приняла и другая артистка – Любовь Успенская. Она, сидя за барабанной установкой и с палочками в руках, пытается без ошибок пропеть отрывок. Но и у нее это с первого раза не получилось. К тому же Успенская перепутала слова «сальса» и «яйца». Это получилось у нее очень забавно, и подписчики комичность ситуации оценили.

Видеоролик на своей странице в Instagram выложила Светлана Лобода, подписав его «А это наша любимая Любонька».

Фолловерам Лободы видео понравилось, и они оставили под ним много смешных комментариев. «Люба-Любонька жжет», «Ой, она там немного себе по голове зарядила», «Любаааа», «Позитив», - похвалили подписчики.

А вам понравилось исполнение Успенской?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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