Светлана Лобода показала, как выглядела в младенчестве: «Что за сладкая булочка»

37-летняя Светлана Лобода показала подписчикам, как выглядела, когда была младенцем. В социальной сети экс-«ВИА Гра» опубликовала снимок, на котором ей несколько месяцев от роду. Девочка одета в чепчик, распашонку и ползунки. Также певица поделилась фотографиями своих дочек — Евангелины и Тильды.