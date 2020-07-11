Светлана Лобода поделилась нежным фото с младшей дочерью: «Мое самое большое счастье»

Поклонники в комментариях подняли настоящую волну умиления.

«У меня передоз милоты», «такое нежное фото 😻😻😻», «какие милыеее, я не могуууу😍😍», «Какое тёплое и трогательное фото❤️», «Тиля как всегда такая милая 😍», - оставляют комментарии подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Светлана Лобода родилась в Украине, в обычной рабочей семье. Девочка с детства питала страсть к музыке и поступила в местную музыкальную школу. У певицы богатый творческий путь. Она успела побывать в составе группы «ВИА ГРА», представить на Евровидении свою родную страну в 2009 году и выпустить много успешных песен уже как сольная исполнительница. Светлана не замужем, но у неё есть две дочери - Евангелина и Тильда. Ходят слухи, что младшая дочка у певицы родилась от вокалиста известной немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна, в честь которого исполнительница и назвала свою малышку, но Светлана это никак не комментирует.