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Светлана Лобода отказалась от украинского гражданства в пользу паспорта Мальты

Украинская артистка уже давно сменила гражданство. Новый паспорт она получила в Республике Мальте. Несколько лет Светлана является жительницей Евросоюза.
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Слайд, который
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Светлана Лобода

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

По данным «Комсомольской правды», Светлана Лобода некоторое время назад уже отказалась от гражданства Украины. Все свои гонорары на правах гражданки ЕС она получала исключительно в евро. Весь свой капитал поп-дива также перевела на Мальту.

Как оказалось, получить европейское гражданство для Лободы не составило труда. Звезда просто приобрела недвижимость на Мальте. Правда, есть одно условие: стоимость жилья должна составлять не менее 700 тысяч евро. Помимо этого, новоиспеченному гражданину страны нужно вложить около 600 тысяч евро в экономику государства и сделать благотворительное пожертвование в размере 10 тысяч евро.

Напомним, что певица родилась и выросла в Киеве. На родине она начала покорять мир шоу-бизнеса и делать успехи. С приходом бешеной славы Светлана перебралась в Россию. Здесь она получила статус одной из самых высокооплачиваемых певиц РФ. За одно выступление на корпоративах артистка требовала гонорар в размере 8 миллионов рублей.

Ранее Лобода упоминала в интервью, что приобрела недвижимость за границей, однако страну не называла. Около трех лет назад Светлана уже перевезла в Европу свою маму и двух дочерей. Артистка говорила о том, что ей нравится жить в месте, где ее не узнают поклонники.

Фото: Global Look Press

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