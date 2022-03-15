Светлана Лобода отказалась от украинского гражданства в пользу паспорта Мальты

По данным «Комсомольской правды», Светлана Лобода некоторое время назад уже отказалась от гражданства Украины. Все свои гонорары на правах гражданки ЕС она получала исключительно в евро. Весь свой капитал поп-дива также перевела на Мальту.

Как оказалось, получить европейское гражданство для Лободы не составило труда. Звезда просто приобрела недвижимость на Мальте. Правда, есть одно условие: стоимость жилья должна составлять не менее 700 тысяч евро. Помимо этого, новоиспеченному гражданину страны нужно вложить около 600 тысяч евро в экономику государства и сделать благотворительное пожертвование в размере 10 тысяч евро.