Светлана Лобода осталась недовольна новым маникюром старшей дочери: «Эти ногти ужасны»
Фото: Instagram/ @lobodaofficial
Светлана Лобода доказала подписчикам - она самая обычная мама девочки-подростка. Как и любой родитель, певица осталась недовольна слишком смелыми модными экспериментами своей дочери Евангелины. На видео, которое появилось в сторис звезды, девочка появляется с ярко-розовыми ногтями-стилетами и поет песню украинской группы «Грибы».
«Эти ногти, они ужасны, ужасны!», - комментирует маникюр дочери Лобода, но девочке, как и любому подростку, не интересно, что думает мама. Она просто отмахивается от Светланы и продолжает петь.
Не осталась в восторге мама и от выбора песни. Текст местами достаточно откровенный, и Светлане это совсем не нравится.
«Ужас», - комментирует Лобода выступление Евангелины, держа на руках младшую дочь Тильду.
Светлана Лобода родилась в Украине, в обычной рабочей семье. Девочка с детства питала страсть к музыке и поступила в местную музыкальную школу. У певицы богатый творческий путь. Она успела побывать в составе группы «ВИА ГРА», представить на Евровидении свою родную страну в 2009 году и выпустить много успешных песен уже как сольная исполнительница. Светлана не замужем, но у неё есть две дочери - Евангелина и Тильда.
Фото и видео: Instagram/@lobodaofficial
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