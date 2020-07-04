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Светлана Лобода осталась недовольна новым маникюром старшей дочери: «Эти ногти ужасны»

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Светлана Лобода с дочерьми

Фото: Instagram/ @lobodaofficial

Певица засняла на видео, как маленькая Евангелина поет песню группы «Грибы».

Светлана Лобода доказала подписчикам - она самая обычная мама девочки-подростка. Как и любой родитель, певица осталась недовольна слишком смелыми модными экспериментами своей дочери Евангелины. На видео, которое появилось в сторис звезды, девочка появляется с ярко-розовыми ногтями-стилетами и поет песню украинской группы «Грибы».

«Эти ногти, они ужасны, ужасны!», - комментирует маникюр дочери Лобода, но девочке, как и любому подростку, не интересно, что думает мама. Она просто отмахивается от Светланы и продолжает петь.

Не осталась в восторге мама и от выбора песни. Текст местами достаточно откровенный, и Светлане это совсем не нравится.

«Ужас», - комментирует Лобода выступление Евангелины, держа на руках младшую дочь Тильду.

Светлана Лобода родилась в Украине, в обычной рабочей семье. Девочка с детства питала страсть к музыке и поступила в местную музыкальную школу. У певицы богатый творческий путь. Она успела побывать в составе группы «ВИА ГРА», представить на Евровидении свою родную страну в 2009 году и выпустить много успешных песен уже как сольная исполнительница. Светлана не замужем, но у неё есть две дочери - Евангелина и Тильда.

Фото и видео: Instagram/@lobodaofficial

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