Светлана Лобода осталась недовольна новым маникюром старшей дочери: «Эти ногти ужасны»

Светлана Лобода доказала подписчикам - она самая обычная мама девочки-подростка. Как и любой родитель, певица осталась недовольна слишком смелыми модными экспериментами своей дочери Евангелины. На видео, которое появилось в сторис звезды, девочка появляется с ярко-розовыми ногтями-стилетами и поет песню украинской группы «Грибы».

«Эти ногти, они ужасны, ужасны!», - комментирует маникюр дочери Лобода, но девочке, как и любому подростку, не интересно, что думает мама. Она просто отмахивается от Светланы и продолжает петь.