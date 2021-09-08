«Можно подумать и о детках»: Лобода — о воспитании дочерей и планах на беременность

Несмотря на желание стать мамой снова, Светлана относится к беременности во время пандемии — с большой опаской и считает риском. Но, если в начале коронавирусной волны, ситуация казалась Светлане небезопасной, то сегодня — она ослабила позиции: «Ты несешь ответственность не только за себя, а еще и за маленькую жизнь внутри, а когда не было вакцин, понятных протоколов лечения, ощущалась абсолютная беспомощность. Сейчас же все в моей команде сделали прививки, к тому же даже самые сложные случаи вируса успешно лечат. Очень медленно, но жизнь возвращается на привычные круги. Вот теперь можно подумать и о детках», — заключила она.