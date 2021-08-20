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Лобода на «Новой волне» повторила позу и образ Анжелины Джоли на «Оскаре»

Популярной певице, как никому на российской эстраде, удается эффектно появляться на публике. Идеальные голливудские локоны, бархатистый голос и роскошные наряды, подчеркивающие точеную фигуру, — это давно уже почерк Светланы. Но в этот раз она пошла еще дальше и заново обыграла уже ставший легендарным образ Анжелины Джоли в платье Versace с умопомрачительным разрезом, из которого "выглядывала" ее правая нога на "Оскаре 2012".