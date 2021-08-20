Лобода на «Новой волне» повторила позу и образ Анжелины Джоли на «Оскаре»
Для выступления на творческом вечере Димы Билана, который сегодня прошел в Сочи в рамках фестиваля «Новая волна», Лобода выбрала песню «Малыш», которую исполнила куда более волнующе, чем сам Дмитрий – все дело в личном шарме звезды.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @ lobodaofficial
Однако еще более эффектным, чем чувственное исполнение хита Билана, у Светланы получился выход на красную дорожку во второй день праздника музыки. К пресс-воллу певица вышла в роскошном черном платье с глубоким декольте и умопомрачительным разрезом до середины бедра. Массивный декор в виде цепей лишь подчеркнул покатость плеч, длинную шею и тонкую талию Светланы.
Фото: GettyImages, архив пресс-служб/ Е. Ширинкина для Passion.ru
В этом образе Светлана напомнила голливудскую звезду Анджелину Джоли, причем не только явной схожестью фасона наряда, но и манерой позировать в нем: исполнительница точно так же отставила в сторону свою длинную ногу в черной туфле на высокой шпильке.
Но, если в случае с Голливудом позирование Анжелины привело к сотням шуток и мемов, заполнивших в Сети, то Светлана однозначно избежит такой участи – зрители в зале и у экранов телевизоров остались в восторге от образа и самого выступления.
Фото и видео: Rambler, Instagram, архив пресс-служб/ Е. Ширинкина для Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram