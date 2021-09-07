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Светлана Хоркина рассказала о смерти отца от коронавируса: «Я сделала все возможное»

Спортсменка и общественный деятель в новом интервью на YouTube-канала Эмпатия Манучи, поделилась страшной потерей — в самом начале пандемии, когда еще не было надлежащих условий и лекарств для лечения больных, умер ее отец.
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Слайд, который
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Светлана Хоркина во время выступления на соревнованиях

Фото: Личный Instagram @khorkinasvetlana

Сама Светлана в этот момент была в Сочи с семьей и ждала скорого приезда папы в гости. Но когда папа резко заболел, начала оперативно искать возможности ему помочь: «Я сделала все возможное, чтобы были все рядом с ним. Врачи, лекарства.. Он попал в первую волну, когда еще наши врачи не знали, как ее лечить. Все учились, все ошибались», — призналась она.

И поделилась с ведущим сильными о переживаниях от потери: «До сих пор не могу отойти. Для меня вообще самое страшное — это не оказаться в нужное время в нужном месте, когда нужна помощь родным и близким. Для меня это страшно», — честно призналась двухкратная олимпийская чемпионка.

Сегодня Светлана ведет активную жизнь, воспитывает сыновей, 16-летнего Святослава и почти 2-летнего Ивана, заботится о родных и близких. А также — принимает активное участие в политике и занимается социальными проектами: организовывает спортивные турниры и шоу. Но, как признается Светлана, для нее важнее всего одно: «Мне вообще другого не надо. Главное, чтобы все были здоровы мои близкие и все. Остальное — мы сделаем!», — в завершении интервью заключила Хоркина.

Фото и видео: Rambler, Instagram