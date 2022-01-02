Светлана Ходченкова встретила Новый год в новом «блестящем» образе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @svetlana_khodchenkova/
Светлана Ходченкова не особенно активно (по сравнению с другими коллегами по актерскому цеху) обновляет свой Instagram-аккаунт. При этом количество подписчиков ее страницы перевалило за 800 000, а каждый новый пост актрисы собирает тысячи лайков и десятки комментариев.
Недавно, буквально за неделю до Нового года, Ходченкова закончила работу в «Анне К», первом российском сериале для Netflix, и встречала праздники, судя по всему, в прекрасном расположении духа. В Instagram-аккаунте актрисы появилось сразу три поста с фотографиями новогодней ночи. Все они привлекли повышенное внимание, так как внешний облик Светланы Ходченковой заметно изменился.
Актриса примерила ярко-синий парик и блестящий во всех смыслах наряд, заставляющий вспомнить о Дэвиде Боуи и звездах 70-80-х годов. Подписчикам такое преображение пришлось по душе. В комментариях Светлану назвали «богиней», «императрицей», самой лучшей, «нашей Анджелиной Джоли», отмечая, что ей очень идет этот парик.
Фото Instagram Светланы Ходченковой