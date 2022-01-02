Светлана Ходченкова встретила Новый год в новом «блестящем» образе

Недавно, буквально за неделю до Нового года, Ходченкова закончила работу в «Анне К», первом российском сериале для Netflix, и встречала праздники, судя по всему, в прекрасном расположении духа. В Instagram-аккаунте актрисы появилось сразу три поста с фотографиями новогодней ночи. Все они привлекли повышенное внимание, так как внешний облик Светланы Ходченковой заметно изменился.