Светлана Ходченкова, Саша Лусс, Александр Петров и другие звезды на премьере фильма Люка Бессона «Анна»

Представили картину публике сыгравшая главную героиню модель Саша Лусс и Александр Петров, исполнивший в фильме одну из ролей. Первыми оценили новую работу знаменитого французского кинорежиссера Люка Бессона Светлана Ходченкова, Сабина Ахмедова, Ян Гэ, Мария Шумакова и многие другие.

По сюжету, белокурая модель из Москвы Анна Полякова не только дефилирует по подиумам, но и работает киллером. Дело в том, что Анна шпионка, обученная выполнять самые сложные задания своим суровым товарищем Ченковым (Люк Эванс). В эпизодических сценах в картине появились Александр Петров, Алексей Маслодудов и Никита Павленко.

«Анна» выходит на российские экраны 11 июля. Купить билеты уже можно здесь.