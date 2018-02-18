Светлана Ходченкова, Елена Лядова и другие актеры представили на Берлинале-2018 фильм «Довлатов»

Несколько дней назад в столице Германии стартовал 68-й Берлинский кинофестиваль. Одной из ожидаемых премьер стал фильм «Довлатов», показ которого состоялся минувшим утром. Светлана Ходченкова, Елена Лядова, Данила Козловский и Милан Марич, исполнившие главные роли в этой киноработе Алексея Германа — младшего, представили ленту на суд первым зрителям.