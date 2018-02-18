Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Светлана Ходченкова, Елена Лядова и другие актеры представили на Берлинале-2018 фильм «Довлатов»

1 / 10
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Накануне в Германии в рамках Берлинского кинофестиваля состоялась премьера киноленты Алексея Германа — младшего о культовом российском писателе Сергее Довлатове.

Несколько дней назад в столице Германии стартовал 68-й Берлинский кинофестиваль. Одной из ожидаемых премьер стал фильм «Довлатов», показ которого состоялся минувшим утром. Светлана Ходченкова, Елена Лядова, Данила Козловский и Милан Марич, исполнившие главные роли в этой киноработе Алексея Германа — младшего, представили ленту на суд первым зрителям.

Милан Марич и Светлана Ходченкова
Елена Лядова
Ольга Зуева и Данила Козловский

Фильм, повествующий о нескольких днях из жизни Сергея Довлатова, выходит в широкий прокат 1 марта. Предлагаем посмотреть первый трейлер новой картины.

Фото: eastnews, gettyimages, globallookpress

Обсуждаемое
Дмитрий Маликов шокировал дочь неожиданным признанием: «Ты приемная»
«Хочу на ручки. Но вешу много»: Настасья Самбурская похвасталась фигурой и пожаловалась на мужчин
61-летний Ефим Шифрин продемонстрировал мощный торс и стальной пресс
Анфиса Чехова раскрыла главный секрет правильного похудения: «Иначе вес будет возвращаться снова и снова»
Поклонники просят Аллу Пугачеву перестать худеть: «От нее уже ничего не осталось»
Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в цветах?
Гороскоп