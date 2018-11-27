Светлана Бондарчук заинтриговала фотографиями с бывшим мужем Дарьи Мороз

В сентябре Константин Богомолов официально развелся с актрисой Дарьей Мороз после восьми лет брака.

Светлана Бондарчук сделала громкое заявление о разводе с Федором Бондарчуком 19 марта 2016 года. После этого звезда наслаждается жизнью, участвует в проектах друзей и модных съемках, держа личную жизнь в секрете. Летом СМИ сообщали о ее романе с фотографом Сергеем Табуновым. Позже светские сплетники обсуждали их разрыв.

Сейчас они держат руку на пульсе. Кто знает, возможно, в звездных кругах образовалась новая пара?