Светлана Бондарчук заинтриговала фотографиями с бывшим мужем Дарьи Мороз

В эту среду 49-летняя светская львица Светлана Бондарчук и 43-летний режиссер Константин Богомолов поделились в своих блогах нежными совместными фотографиями и спровоцировали слухи о своем романе.
«Я люблю его до слез», — написала Светлана.
Константин решил не комментировать опубликованный им снимок.
В сентябре Константин Богомолов официально развелся с актрисой Дарьей Мороз после восьми лет брака.
Светлана Бондарчук сделала громкое заявление о разводе с Федором Бондарчуком 19 марта 2016 года. После этого звезда наслаждается жизнью, участвует в проектах друзей и модных съемках, держа личную жизнь в секрете. Летом СМИ сообщали о ее романе с фотографом Сергеем Табуновым. Позже светские сплетники обсуждали их разрыв.
Сейчас они держат руку на пульсе. Кто знает, возможно, в звездных кругах образовалась новая пара?
Фото и видео: instagram