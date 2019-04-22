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Светлана Бондарчук, Яна Рудковская и другие звезды отметили Вербное воскресенье на торжественном чаепитии

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Бондарчук

Фото: Пресс-служба
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Журнал Tatler собрал своих гостей в ресторане Bolshoi на торжественном чаепитии в честь визита в Россию Великого Князя Георгия Михайловича. Это не первый официальный выход монаршей особы в российский свет, однако подобный формат и участие команды русского Tatler в роли гостеприимных хозяев вечера произошло впервые.

Главный редактор Tatler Ксения Соловьева поприветствовала гостей и напомнила, что в этот день православный мир отмечает Вербное воскресенье, что для многих из присутствующих стало еще одним поводом собраться по-семейному, в окружении родных и близких. Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович также обратился к гостям и поздравил всех с этим праздником, пожелав всем благополучия, добра и счастья в этот важный для христиан праздник.

Светлана Бондарчук, Великий Князь Георгий Михайлович и Ксения Соловьева

Фото: Пресс-служба

Семейное чаепитие, которое растянулось на несколько часов, посетили Светлана Бондарчук, Яна Рудковская, Полина Аскери и Борис Белоцерковский, Сергей и Виктория Борисевич с детьми, Мария Верник, Марианна Максимовская и Василий Борисов, Надежда Оболенцева, Екатерина Одинцова с дочерью Диной Немцовой, Александр Раппопорт, Александр Терехов, Ольга и Чарльз Томпсон с тремя дочерьми, Марк Тишман и многие другие.

Фотоотчет с мероприятия смотрите в нашей галерее.

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Текст: пресс-служба

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба

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