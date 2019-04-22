Светлана Бондарчук, Яна Рудковская и другие звезды отметили Вербное воскресенье на торжественном чаепитии

Главный редактор Tatler Ксения Соловьева поприветствовала гостей и напомнила, что в этот день православный мир отмечает Вербное воскресенье, что для многих из присутствующих стало еще одним поводом собраться по-семейному, в окружении родных и близких. Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович также обратился к гостям и поздравил всех с этим праздником, пожелав всем благополучия, добра и счастья в этот важный для христиан праздник.
Фото: Пресс-служба
Семейное чаепитие, которое растянулось на несколько часов, посетили Светлана Бондарчук, Яна Рудковская, Полина Аскери и Борис Белоцерковский, Сергей и Виктория Борисевич с детьми, Мария Верник, Марианна Максимовская и Василий Борисов, Надежда Оболенцева, Екатерина Одинцова с дочерью Диной Немцовой, Александр Раппопорт, Александр Терехов, Ольга и Чарльз Томпсон с тремя дочерьми, Марк Тишман и многие другие.
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Текст: пресс-служба
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба