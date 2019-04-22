Светлана Бондарчук, Яна Рудковская и другие звезды отметили Вербное воскресенье на торжественном чаепитии

Семейное чаепитие, которое растянулось на несколько часов, посетили Светлана Бондарчук, Яна Рудковская, Полина Аскери и Борис Белоцерковский, Сергей и Виктория Борисевич с детьми, Мария Верник, Марианна Максимовская и Василий Борисов, Надежда Оболенцева, Екатерина Одинцова с дочерью Диной Немцовой, Александр Раппопорт, Александр Терехов, Ольга и Чарльз Томпсон с тремя дочерьми, Марк Тишман и многие другие.

Фотоотчет с мероприятия смотрите в нашей галерее.

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Текст: пресс-служба

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба