Даже не верится, что на днях красавице Светлане Бондарчук исполнилось 49 лет. Она выглядит никак не старше 19 и зажигает так же, как и в юности!

Светлана Бондарчук решила отметить свой день рождения в компании давних друзей — Ренаты Литвиновой, Александра Терехова, Надежды Оболенцевой и других и устроила по этому поводу вечеринку в одном из арт-пространств в центре Москвы.

Экс-супруга режиссера и актера Федора Бондарчука выглядела потрясающе в бежевом блестящем платье. Она общалась с гостями, принимала подарки и поздравления, а затем организовала танцы и, разумеется, была в центре внимания гостей.