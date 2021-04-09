Светлана Бондарчук рассказала о мистике в романе со вторым мужем

Светлана Бондарчук стала гостьей актрисы Ирины Безруковой в ее новом шоу на YouTube, и в интервью рассказала о том, как познакомилась со своим вторым мужем, дизайнером Алексеем Харченко. Она заявила, что никакой любви с первого взгляда у них не было, однако мистика была.

К ней на вечеринке у общих друзей подходили сразу несколько мужчин, но она обратила внимание именно на него.

«Бывает такое странное ощущение, не знаю, поймешь ли, было такое ощущение, что я его знаю, — рассказала Бондарчук в YouTube-шоу Ирины Безруковой. — Как будто я где-то его то ли видела, то ли в прошлых каких-то жизнях пересекались… Я не могу сказать, что он мне понравился. Там даже не про это было. Вот как будто он откуда-то уже был в моей жизни».

Сначала Бондарчук не собиралась ни на какое свидание.

«Я подумала: «Да не пойду я с ним пить кофе». И пошла. Ну вот как можно что-то объяснить? Это не было любовью никакой…» — вспоминает Светлана.