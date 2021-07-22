Светлана Бондарчук рассказала о сильной травле в детстве, ночевке на двух креслах и интервью с президентом

В новом выпуске YouTube-канала FAMETIME TV вышло интервью со Светланой Бондарчук, где она открыто рассказала о воспоминаниях детства и развитии своего проекта «Света вокруг света». Светлана родилась и выросла в Москве: мама родила ее на первом курсе университета, поэтому большую часть времени девочка проводила с бабушками и дедушками. Огромным наслаждением были ночевки в одной из квартир, где для девочки не было отдельной кровати, но находили креативный и удобных выход: соединяли два кресла, где иногда и спала маленькая Света. В той же квартире, сидя на подоконнике, она с удовольствием следила за людьми, которые приходили в Сандуновские бани, расположенные в центре Москвы.

Светлана признается, как ей повезло, что в ее жизни есть целых два папы — родной и отчим, который воспитывал ее с раннего возраста. Мужчины часто выезжали по работе за границу и привозили ей дефицитный товар: модные джинсы и футболки всегда у нее были в запасе. А после того как все родственники отметили тягу девочки к модной одежде, начали выделять деньги на обновки в комиссионном магазине. Однажды бабушка сделала щедрый подарок и скопила целых 2 000 рублей, что по тем временам было большой суммой. Светлана потратила их на шубку.