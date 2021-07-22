Светлана Бондарчук рассказала о сильной травле в детстве, ночевке на двух креслах и интервью с президентом
В новом выпуске YouTube-канала FAMETIME TV вышло интервью со Светланой Бондарчук, где она открыто рассказала о воспоминаниях детства и развитии своего проекта «Света вокруг света». Светлана родилась и выросла в Москве: мама родила ее на первом курсе университета, поэтому большую часть времени девочка проводила с бабушками и дедушками. Огромным наслаждением были ночевки в одной из квартир, где для девочки не было отдельной кровати, но находили креативный и удобных выход: соединяли два кресла, где иногда и спала маленькая Света. В той же квартире, сидя на подоконнике, она с удовольствием следила за людьми, которые приходили в Сандуновские бани, расположенные в центре Москвы.
Светлана признается, как ей повезло, что в ее жизни есть целых два папы — родной и отчим, который воспитывал ее с раннего возраста. Мужчины часто выезжали по работе за границу и привозили ей дефицитный товар: модные джинсы и футболки всегда у нее были в запасе. А после того как все родственники отметили тягу девочки к модной одежде, начали выделять деньги на обновки в комиссионном магазине. Однажды бабушка сделала щедрый подарок и скопила целых 2 000 рублей, что по тем временам было большой суммой. Светлана потратила их на шубку.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Но несмотря на эффектную внешность, Светлана всегда была высокой стройной блондинкой с голубыми глазами, в школе ее ужасно травили. Когда она жаловалась на это маме, она только успокаивала, что девочка еще увидит: ее внешность — это ее достоинство, а не недостаток. Так и случилось: благодаря модельным параметрам Светлана легко вошла в московскую тусовку, посещала лучшие места столицы, а затем вышла замуж за представителя золотой молодежи — Федора Бондарчука, сына великого режиссера. А серьезные занятия фехтованием — закалили дух и развили стратегическое мышление.
После 18-летней карьеры главного редактора журнала HELLO Светлана покинула пост и перешла в мир YouTube: сегодня она развивает авторский проект, который снимает вместе с супругом Сергеем. Бондарчук призналась, что перед беседой с гостем никогда не пересматривает его интервью с другими ведущими, чтобы не смазать впечатление, а только пытается сложить его образ из знакомства с деятельностью героя (смотрит фильмы с его участием и т.д.).
Еще Светлана рассказала, что 90% гостей шоу — ее хорошие друзья и знакомые. И это сложнее всего: не уйти в общие воспоминания, а вести диалог, понятный зрителям. Своей большой удачей Светлана назвала последнее интервью, где она общается с актером Олегом Меньшиковым и поделилась, что была бы не против взять интервью у Владимира Путина: узнать, сколько у него детей и кто его супруга.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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