Светлана Бондарчук призналась, какую фамилию носит всю жизнь

С 8 апреля в YouTube стартовало новое шоу, ведущей которого стала Ирина Безрукова. Шоу имеет формат интервью. Светлана Бондарчук стала первой гостьей актрисы, которая пришла к ней на интервью.

В беседе с Ириной Светлана рассказала, что за свою жизнь она никогда не меняла свою фамилию, несмотря на брак с Федором Бондарчуком. Кроме того, в августе прошлого года Светлана во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал дизайнер Сергей Харченко, но и в этот раз она не стала менять фамилию.

«Я вам раскрою тайну. Нет, я никогда не меняла в своей жизни фамилию свою. По документам я Светлана Рудская, всю жизнь была»,— рассказывает Светлана.

При этом она очень ценит фамилию Бондарчук, которая стала фактически ее псевдонимом и визитной карточкой.

«Это прекрасная фамилия, которой я очень горжусь, и действительно великая семья», добавила она.