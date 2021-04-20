Светлана Бондарчук призналась, что бывший муж затмевал ее в браке
Фото: Instagram/@a030aa
Они начали встречаться еще со студенческих лет, затем создали семью и вырастили двоих детей. Однако в жизни мужчины появилась актриса Паулина Андреева, и в 2016 году Бондарчуки решили разойтись после 25 лет совместной жизни.
Как считают поклонники, без известного супруга Светлана по-настоящему расцвела. Сейчас телеведущая в браке с Сергеем Харченко, который занимается съемками авторского шоу избранницы «Света вокруг света».
Фото: Global Look Press
Светлана уточнила, что в период их жизни с Федором она была «за кадром» и многое сделала для семейного счастья. «Я всю свою жизнь старалась выстроить отношения так, чтобы быть соратником для своего мужчины. По-другому не может быть. Просто из-за скромности раньше я никогда не озвучивала, что делаю, и сейчас понимаю — это не правильно. Скромность — самый верный путь к забвению», — подчеркнула она.
При этом Светлана не задвигает нынешнего супруга на второй план. Как отметила звезда, без него ее YouTube-проект не был бы возможен. «Если Сергей завтра откажется снимать программу — она будет другой, потому что его авторский взгляд задает характер», — подчеркнула она в интервью Hello.
Фото: Instagram/@a030aa, Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Global Look Press
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