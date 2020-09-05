Светлана Бондарчук показала совместные фото с падчерицей: парные худи и отличное настроение
Фото: Instagram/ @a030aa
Найти общий язык с детьми нового мужа не всегда бывает просто, но Светлане Бондарчук похоже удалось подобрать ключик к сердцу маленькой Юны. Судя по новым фото в Инстаграм, мачеха и падчерица в отличных отношениях.
Светлана решила показать подписчикам, как они с Юной проводят время на прогулке около Патриарших прудов. Обе одеты в парные худи зеленого цвета и держатся за руки.
«Хорошие девочки» — подписала снимки Бондарчук.
Поклонники рады, что Светлана смогла так легко найти общий язык с девочкой и восхищаются атмосферностью снимков.
«Светлана — Вы сплошной позитив», «Нет других слов... Вы классная... Не поясничаете... Живая», «Как хорошо что у него есть дочь, вам веселей и теплее вместе», «Видно, что вы любите Юну, так смотрите на нее трогательно», — оставляют комментарии подписчики.
Светлана Бондарчук и Сергей Харченко поженились несколько недель назад. Церемония бракосочетания прошла в Гагаинском ЗАГСе столицы. Ранее Светлана была женой известного режиссера Федора Бондарчука, с которым прожила в браке 30 лет. У пары двое детей: сын Сергей и дочь Варвара.
Фото и видео: Instagram
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