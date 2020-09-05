Светлана Бондарчук показала совместные фото с падчерицей: парные худи и отличное настроение

Поклонники рады, что Светлана смогла так легко найти общий язык с девочкой и восхищаются атмосферностью снимков.

«Светлана — Вы сплошной позитив», «Нет других слов... Вы классная... Не поясничаете... Живая», «Как хорошо что у него есть дочь, вам веселей и теплее вместе», «Видно, что вы любите Юну, так смотрите на нее трогательно», — оставляют комментарии подписчики.

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко поженились несколько недель назад. Церемония бракосочетания прошла в Гагаинском ЗАГСе столицы. Ранее Светлана была женой известного режиссера Федора Бондарчука, с которым прожила в браке 30 лет. У пары двое детей: сын Сергей и дочь Варвара.