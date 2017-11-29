Сегодня отмечает день рождения сын Светланы и Федора Бондарчуков Сергей.

Социальные сети в современном мире стали не только местом общения, но и своеобразным фотоальбомом, где фиксируются и свежие события, а также размещаются архивные кадры. Например, в Instagram многие знаменитости зачастую делятся с поклонниками частичкой прошлого. Так, сегодня Светлана Бондарчук поздравила своего сына Сергея посредством популярного блога и показала несколько архивных фотоснимков.

Многочисленные поклонники известной семьи поздравили именинника и отметили, что, несмотря на прошедшие годы, Светлана выглядит все так же юно, как и на старых фотографиях: «Света! Поздравляю тебя с днём рождения Сына !!! Желаю ему всего самого наилучшего !!», «Сын уже взрослый, а мама все молодеет и молодеет», «Поздравляю. И Вас тоже. Счастья, добра и гармонии. Оставайтесь такой же очаровательной», «Светлана, Вы совсем не изменились за эти годы!!😍😍😍👍», «Сын уже взрослый, а мама все молодеет и молодеет».