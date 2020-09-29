Светлана Бондарчук поделилась душевными архивными видео с мамой и сестрой
Фото: www.instagram.com/a030aa/
Телеведущая Светлана Бондарчук поделилась в своем Instagram теплыми видео из семейного архива.
Как она отметила в подписи к посту, на записях ей 14 лет, ее сестре Ларисе 8 лет, а их маме – 34 года. Светлана добавила, что теперь она понимает, почему всегда любила фильм «Родня» Никиты Михалкова.
На одном из видео девочки играют в мяч вместе со своей мамой. На втором видео ее мама вместе с друзьями танцует и играет на фортепиано.
Подписчики Светланы написали, что видео очень теплые и душевные. Многие отметили, что мама Бондарчук очень молодо выглядит, и что Светлана на нее очень похожа.
«У вас голос похож на мамин», — пишет одна из подписчиц.
«Так интересно и мило, мама вас называет Светлян», — отмечает другая. «Какие все красивые», — комментирует Эвелина Хромченко.
Многие согласились в комментариях, что фильм «Родня» действительно очень душевный, и является любимым для многих.
Фото и видео: Instagram Светланы Бондарчук
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