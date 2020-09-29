Светлана Бондарчук поделилась душевными архивными видео с мамой и сестрой

Телеведущая Светлана Бондарчук поделилась в своем Instagram теплыми видео из семейного архива.

Как она отметила в подписи к посту, на записях ей 14 лет, ее сестре Ларисе 8 лет, а их маме – 34 года. Светлана добавила, что теперь она понимает, почему всегда любила фильм «Родня» Никиты Михалкова.

На одном из видео девочки играют в мяч вместе со своей мамой. На втором видео ее мама вместе с друзьями танцует и играет на фортепиано.