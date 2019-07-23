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Светлана Бондарчук, Надежда Михалкова, Оксана Акиньшина и другие на премьере фильма «Вивариум»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Бондарчук

Фото: Пресс-служба
В рамках четвертого кинофестиваля Strelka Film Festival by Okko показали научно-фантастический триллер «Вивариум».

Посмотреть во дворе «Стрелки» российскую премьеру фильма, снятого режиссером Лорканом Финнеганом, пришли Светлана Бондарчук, Оксана Акиньшина, Надежда Михалкова, Егор Корешков и многие другие.

С 19 до 28 июля во дворе «Стрелки» показывают российские и московские премьеры, собранные кинокритиком Стасом Тыркиным, — фильмы-победители и участники Каннского кинофестиваля, «Кинотавра», Трайбеки и кинофестиваля в Торонто. Strelka Film Festival проходит при поддержке онлайн-кинотеатра Okko.

Далее в программе Strelka Film Festival by Okko:

23 июля «Озеро диких гусей», 2019, реж. Дяо Инань; Фильм участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.

24 июля «Гив ми либерти», 2019, реж. Кирилл Михановский; Фильм был представлен в «Двухнедельнике режиссеров» Каннского кинофестиваля и участвовал в конкурсе «Сандэнса» в программе NEXT. После показа пройдет Q&A с режиссером. Приезд режиссера и сценариста на премьеру фильма в России стал возможными благодаря поддержке посольства США в Москве.

25 июля «Портрет девушки в огне», 2019, реж. Селин Скьямма; Приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий.

26 июля «Прекращение», 2019, реж. Лав Диас; Фильм был представлен в «Двухнедельнике режиссеров» Каннского кинофестиваля.

27 июля «Давай разведемся», 2018, реж. Анна Пармас; Фильм участвовал в конкурсе «Кинотавра», где получил приз зрительских симпатий, а также призы за лучшие сценарий и дебют.

28 июля «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована», 2018, реж. Ксавье Долан; Мировая премьера картины «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» состоялась на кинофестивале в Торонто.

Кроме того, в рамках кинофестиваля пройдет серия дискуссий с лидерами российской киноиндустрии. Профессионалы отечественного кино и молодое поколение обсудят производство, дистрибуцию и потребление кинопродукта сегодня.

● 23 июля «Российское кино за границей: истории успеха на западном рынке»;

● 24 июля «Культурная критика: новые правила медиаиндустрии»;

● 25 июля «Паблик-ток: Кирилл Серебренников и Стас Тыркин»;

● 26 июля «Зритель голосует рублем: будущее платного контента в России».

Купить билеты на показы и зарегистрироваться на дискуссионную программу можно на сайте кинофестиваля.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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