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Светлана Бондарчук, Ляйсан Утяшева и другие знаменитости на открытии модного бутика в Петербурге

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Бондарчук

Фото: Пресс-служба
Бренд OMEGA торжественно открыл двери своего первого бутика в Санкт-Петербурге и отпраздновал золотую годовщину высадки человека на Луну.

Прошло 50 лет с тех пор, как человек впервые ступил на поверхность Луны, — момента, навсегда изменившего историю и представление о границах возможного. 21 июля 1969 года астронавты корабля «Аполлон-11» гуляли по лунной поверхности, а OMEGA Speedmaster стали первыми часами, побывавшими вместе с ними на Луне. После торжественной церемонии разрезания ленты прошел коктейль, в рамках которого была представлена обновленная юбилейная серия легендарных «лунных часов» Speedmaster. Новый хронограф повторяет знаменитый дизайн модели Speedmaster BA145.022: он изготовлен из эксклюзивного 18-каратного золота Moonshine™ и приводится в действие новым калибром Master Chronometer 3861 с ручным подзаводом.

В пространстве BABOCHKA, где расположился бутик, была представлена уникальная золотая выставка Speedmaster, где гости смогли принять участие в интерактивной миссии посадки на Луну с использованием современных технологий. В продолжение празднования гости мероприятия были приглашены на гала-ужин, который проходил под куполом Планетария №1. Гигантские проекции луны и космических тел создали ощущение настоящего галактического путешествия, отдавшего дань уважения великому наследию Speedmaster Moonwatch и истории бренда OMEGA. Вечер начался с танцевального иммерсивного перфоманса, а затем гости смогли насладиться изысканным ужином, выполненном в космической стиле. Меню ужина разработал обладатель звезды Мишлен – шеф-повар Массимилиано Сена из ресторана Il Lago женевского отеля Four Seasons Hotel des Bergues.

В космическом путешествии приняли участие Диана Вишнева, Ляйсан Утяшева, Елена Летучая, Светлана Бондарчук и многие другие.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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