Светлана Бондарчук, Константин Хабенский, Паулина Андреева и другие на вечеринке GQ на «Кинотавре»

В этом году журнал GQ вручил свой специальный приз «Искусство быть мужчиной» Константину Хабенскому – актеру, режиссеру и председателю жюри «Кинотавра». Редакция назвала Хабенского человеком, который не боится проявлять самые мужские качества в не самое простое время, умеет возвысить свой голос, чтобы высказать то, что думают многие, и отстоять свое мнение несмотря ни на что. Отметить победу Константина пришли Александр Петров, Светлана Бондарчук, Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Роман Абрамович, Анна Чиповская и многие другие.