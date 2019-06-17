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Светлана Бондарчук, Константин Хабенский, Паулина Андреева и другие на вечеринке GQ на «Кинотавре»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Бондарчук

Фото: Пресс-служба
Журнал GQ в шестой раз вручил в Сочи свой собственный приз «Искусство быть мужчиной» в рамках 30-го юбилейного Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

На протяжении шести лет подряд редакция тщательно следит за программой «Кинотавра» и ежегодно выбирает того, кто, по их мнению, наиболее ярко показал себя и как представитель киноиндустрии, и как истинный герой GQ.

Фото: Пресс-служба

В этом году журнал GQ вручил свой специальный приз «Искусство быть мужчиной» Константину Хабенскому – актеру, режиссеру и председателю жюри «Кинотавра». Редакция назвала Хабенского человеком, который не боится проявлять самые мужские качества в не самое простое время, умеет возвысить свой голос, чтобы высказать то, что думают многие, и отстоять свое мнение несмотря ни на что. Отметить победу Константина пришли Александр Петров, Светлана Бондарчук, Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Роман Абрамович, Анна Чиповская и многие другие.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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