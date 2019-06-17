Светлана Бондарчук, Константин Хабенский, Паулина Андреева и другие на вечеринке GQ на «Кинотавре»

На протяжении шести лет подряд редакция тщательно следит за программой «Кинотавра» и ежегодно выбирает того, кто, по их мнению, наиболее ярко показал себя и как представитель киноиндустрии, и как истинный герой GQ.
Фото: Пресс-служба
В этом году журнал GQ вручил свой специальный приз «Искусство быть мужчиной» Константину Хабенскому – актеру, режиссеру и председателю жюри «Кинотавра». Редакция назвала Хабенского человеком, который не боится проявлять самые мужские качества в не самое простое время, умеет возвысить свой голос, чтобы высказать то, что думают многие, и отстоять свое мнение несмотря ни на что. Отметить победу Константина пришли Александр Петров, Светлана Бондарчук, Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Роман Абрамович, Анна Чиповская и многие другие.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!