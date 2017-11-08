Минувшим вечером в Москве прошло гала-открытие Пятого международного фестиваля современной хореографии.

Среди гостей мероприятия были замечены Диана Вишнёва, Софья Капкова, Сергей Капков, Полина Юмашева, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Галина Агапова, Алена Долецкая, Вика Газинская, Наталья Гольденберг, Елизавета Молчанова, Маргарита Пушкина, Ольга и Чарльз Томпсоны, Анна Ивченко, Анастасия Беляк, Оксана Лаврентьева, Марина Озкан, Илья Стюарт и Светлана Устинова, Антон и Виктория Борисевичи, Ингеборга Дапкунайте, Мария Перлич и многие другие.

13 ноября в московском Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко состоялось торжественное гала-открытие Пятого международного фестиваля современной хореографии CONTEXT. Diana Vishneva.

В день открытия зрителям посчастливилось увидеть постановки балетмейстеров с мировыми именами — например, работу одного из самых признанных хореографов современного танца Уэйна Макрегора Witness. Эту постановку представила уникальная балерина Алессандра Ферри, вернувшаяся на сцену в возрасте 50 лет четыре года назад.

Кроме того, премьерой стал балет Asunder в хореографии Гойо Монтеро в исполнении Пермского театра оперы и балета, поставленный специально для фестиваля.

Фестиваль CONTEXT. Diana Vishneva пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 19 ноября 2017 года.

Фото: пресс-служба