Светится от счастья: Наташу Королеву поздравляют с беременностью

В последнее время в семействе певицы Наташи Королевой явно есть повод для радости. Исполнительницу активно поздравляют с важным событием в жизни. Поводом для радости и бурных обсуждений стала невестка, пусть пока и неофициальная, звезды 90-х. Экс-стриптизерша Мелисса Волынкина, засветившая округлившуюся фигуру, кажется, скоро подарит внука или внучку знаменитой свекрови.

Девушка уже несколько лет встречается с наследником Наташи Королевой и Тарзана, Архипом Глушко. Молодые люди сначала проверяли свои чувства, а не так давно съехали из родительского дома на съемную квартиру, чтобы никто не мешал им строить отношения. Невестка Королевой является не частым гостем светских вечеринок, однако на днях она появилась на одном мероприятии, выбрав для выхода в свет не совсем удачный наряд. Именно одеяния девушки, в которых явно угадывался округлившийся живот, и породили слухи о ее интересном положении.