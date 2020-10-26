Светятся от счастья: дочь Дмитрия Маликова показала уютное семейное фото на природе

«Чудесные», «Какие вы классные», «Счастья и любви вашей семье», «Очень красивая семья. Стеша, вы как куколка, успехов вам в вашем деле (Стефания выпускает одежду собственной марки, — прим. ред.), «Прекрасное время провождение, природа облагораживает», «Прекрасные, наслаждаюсь вами», «Дружная семья — величайшее счастье. Пусть оно будет», «Счастливы вместе», «Прекрасная, настоящая красивая семья, заряжаете всех нас», — прокомментировали снимки подписчики Стефании.

Ранее дочь Дмитрия Маликова признавалась, что никогда так никого не любила, как младшего брата Марка. Второй ребенок в семье композитора появился в январе 2018 года. Мальчика родила суррогатная мать: на время появления малыша на свет его генетической матери было уже 55 лет, а отцу — 48.

В интервью, вышедшем накануне 50-летия Маликова, он сам признался, что с появлением сына на многие вещи смотрит иначе. «Нет времени на истерики, терзания. Я молодой отец. Мне нужны силы и время, чтобы поставить ребенка на ноги», — откровенно говорил он.