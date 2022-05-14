Светится от счастья: Агата Муцениеце поделилась важной новостью

Звезда сериала «Закрытая школа» поделилась с поклонниками радостной новостью. В своем Telegram-канале Агата Муцениеце сообщила радостную новость о приобретении загородного дома. Актриса провела экскурсию, показав участок с елками и саму недвижимость.

Выяснилось, что знаменитость приобрела современный каркасный дом с панорамными окнами. Корпус строения был выкрашен темной краской, в результате чего объект выглядел строго, но в то же время элегантно. Агата уточнила, что на первом этаже она планирует организовать просторную гостиную, отдельную кухонную зону и гостевую спальню. А вот на втором этаже расположится ее спальня и комнаты детей. Ремонт в новом доме