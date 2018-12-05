Сверкающее платье, тиара леди Ди, улыбки и реверансы: Кейт Миддлтон приковала к себе все внимание на приеме дипломатов

По традиции за несколько недель до католического Рождества в лондонском Букингемском дворце проходит дипломатический прием с участием членов королевской семьи, и этот год не стал исключением. На днях королева Елизавета II, ее дети и внуки устроили это мероприятия для Дипломатического корпуса.
Герцогиня Кембриджская примерила ослепительный вечерний образ, надев длинное серебристое платье, украшенное стразами и жемчужинами, и свои любимые украшения, одолженные ей королевой: тиару «Узелки любви» и жемчужные серьги, принадлежавшие принцессе Диане.
Любопытно, что на появившихся в Сети фотографиях супруг Кейт, принц Уильям, позирует с ней лишь при входе в зал, а затем куда-то пропадает. Нет на снимках и мужа королевы, принца Филиппа — говорят, что 97-летний герцог Эдинбургский в последнее время неважно себя чувствует, что, разумеется, очень беспокоит его 92-летнюю супругу.
Автор: Мария Мельникова
Фото: Pool, Ray Tang, Stephen Lock, Panoramic, Andy Rowland, Stephen Chung / Global Look Press, East News