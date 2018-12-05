logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Сверкающее платье, тиара леди Ди, улыбки и реверансы: Кейт Миддлтон приковала к себе все внимание на приеме дипломатов

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Кейт Миддлтон

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Герцог и герцогиня Кембриджские появились на традиционном дипломатическом приеме в Букингемском дворце.

По традиции за несколько недель до католического Рождества в лондонском Букингемском дворце проходит дипломатический прием с участием членов королевской семьи, и этот год не стал исключением. На днях королева Елизавета II, ее дети и внуки устроили это мероприятия для Дипломатического корпуса.

Герцогиня Кембриджская примерила ослепительный вечерний образ, надев длинное серебристое платье, украшенное стразами и жемчужинами, и свои любимые украшения, одолженные ей королевой: тиару «Узелки любви» и жемчужные серьги, принадлежавшие принцессе Диане.

Любопытно, что на появившихся в Сети фотографиях супруг Кейт, принц Уильям, позирует с ней лишь при входе в зал, а затем куда-то пропадает. Нет на снимках и мужа королевы, принца Филиппа — говорят, что 97-летний герцог Эдинбургский в последнее время неважно себя чувствует, что, разумеется, очень беспокоит его 92-летнюю супругу.

Автор: Мария Мельникова

Фото: Pool, Ray Tang, Stephen Lock, Panoramic, Andy Rowland, Stephen Chung / Global Look Press, East News

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Я училась жить заново»: Ирина Понаровская рассказала, почему продала квартиру в Майами и избавилась почти от всего имущества
«Это счастье, что у меня получился один ребенок»: Ирина Понаровская показала взрослого сына и маленьких внуков
«Довели моего беззащитного светлячка»: Ветлицкая пожаловалась на травлю своей 14-летней дочери в испанской школе
«Сына я никому отдавать не собираюсь»: бывшая невестка Марии Шукшиной резко ответила на угрозы
Татьяна Навка честно ответила на вопрос о пластике, вызванный новыми фотографиями
25-летняя «мисс Москва» Оксана Воеводина сыграла свадьбу с 49-летним королем Малайзии Мухаммадом V