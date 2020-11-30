Сверкающее мини и платье-комбинация: Валерия показала шикарные образы для нового клипа

Певица Валерия снимает новый клип на песню «Пьяная» и интригует своих поклонников, показывая шикарные образы со съемок. В сториз певица продемонстрировала шикарную фигуру в роскошном миниатюрном платье из сверкающего материала.

Сегодня она добавила и публикацию уже с другим образом — на фотографии певица появилась в нежном платье-комбинации, с которым контрастируют чулки в сеточку и грубые ботинки.

Видео со съемок клипа в своем Instagram опубликовал также супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

«Съемки клипа — удивительно увлекательное, но очень непростое дело. Снимали мини-фильм, футуристическую историю ровно сутки без отдыха и почти без перерывов, перекусывая на бегу. Локаций было несколько, на одной из них условия были совершенно спартанские — даже переодеваться приходилось прямо в машине, от солнца прятались там же. Очень надеюсь, что нам удалось сделать что-то необычное. Теперь, сгорая от нетерпения, буду ждать первый монтаж», — написала Валерия под своей публикацией.

«Есть у человека вкус, это просто замечательно! Валерия, у вас особенно это заметно и приятно видеть! Конечно же, вы супер красавица и умница! Но при этом с очень интеллигентным и высоким стилем и хорошим вкусом! Я вас обожаю! Всего-всего самого-самого!», «Валерия — шикарная!», «Безумно ждем новый клип», «Вы всегда такая красивая», — комментируют поклонники звезды.