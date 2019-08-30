Сверкающая Скарлетт Йоханссон, беременная Бар Рафаэли, шикарная Лив Тайлер и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

В Италии проходит 76-й Венецианский кинофестиваль. Во второй его день состоялись премьеры фильмов «К звездам» (Ad Astra) и «Брачная история» (Marriage Story). На красную дорожку вышли создатели лент и актеры, исполнившие в них главные роли.

Главной звездой премьеры «Брачной истории» стала Скарлетт Йоханссон, выбравшая для выхода сверкающее красное платье с открытыми плечами и высоким разрезом. Критики отмечают, что актриса прибавила в весе, но обтягивающий наряд смотрелся шикарно на изгибах тела Скарлетт. На премьеру Йоханссон пришла без жениха Колина Жоста.