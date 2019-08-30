Сверкающая Скарлетт Йоханссон, беременная Бар Рафаэли, шикарная Лив Тайлер и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

В Италии проходит 76-й Венецианский кинофестиваль. Во второй его день состоялись премьеры фильмов «К звездам» (Ad Astra) и «Брачная история» (Marriage Story). На красную дорожку вышли создатели лент и актеры, исполнившие в них главные роли.
Главной звездой премьеры «Брачной истории» стала Скарлетт Йоханссон, выбравшая для выхода сверкающее красное платье с открытыми плечами и высоким разрезом. Критики отмечают, что актриса прибавила в весе, но обтягивающий наряд смотрелся шикарно на изгибах тела Скарлетт. На премьеру Йоханссон пришла без жениха Колина Жоста.
Фотографам позировали режиссеры обоих картин. Создатель «К звездам» Джеймс Грей появился на красной дорожке Венецианского кинофестиваля — 2019 со своей творческой командой: Лив Тайлер, Брэдом Питтом, Рут Неггой. А режиссер картины «Брачная история» Ноа Баумбах вышел к фотографам со Скарлетт Йоханссон, Лорой Дерн, Адамом Драйвером и Дэвидом Хейманом.
Лив Тайлер для торжественного вечера выбрала черное макси-платье с открытым верхом.
Фото: Getty Images
Блистала перед фотокамерами светящаяся от счастья Бар Рафаэли, которая вскоре станет мамой в третий раз.
Фото: Getty Images
На красной дорожке появились и другие знаменитые модели. Так, Кейт Аптон дефилировала в облегающем черном платье с высоким разрезом, а Кэндис Свейнпол привлекла внимание тем, что шикарным длинным платьям предпочла только подпоясанную рубашку.
Фильмы «К звездам» и «Брачная история» представлены в основной конкурсной программе Венецианского кинофестиваля и борются за главный приз. Имена победителей назовут 7 сентября.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Camilla Morandi, Dave Bedrosian, Hubert Boesl/ Global Look press, Getty Images
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