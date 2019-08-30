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Сверкающая Скарлетт Йоханссон, беременная Бар Рафаэли, шикарная Лив Тайлер и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Скарлетт Йоханссон

Фото: Camilla Morandi/ Global Look press

Во второй день фестиваля состоялись две премьеры, а фотографам позировали яркие знаменитости.

В Италии проходит 76-й Венецианский кинофестиваль. Во второй его день состоялись премьеры фильмов «К звездам» (Ad Astra) и «Брачная история» (Marriage Story). На красную дорожку вышли создатели лент и актеры, исполнившие в них главные роли.

Главной звездой премьеры «Брачной истории» стала Скарлетт Йоханссон, выбравшая для выхода сверкающее красное платье с открытыми плечами и высоким разрезом. Критики отмечают, что актриса прибавила в весе, но обтягивающий наряд смотрелся шикарно на изгибах тела Скарлетт. На премьеру Йоханссон пришла без жениха Колина Жоста.

Скарлетт Йоханссон позирует на киновестивале в Венеции, 2019

Фотографам позировали режиссеры обоих картин. Создатель «К звездам» Джеймс Грей появился на красной дорожке Венецианского кинофестиваля — 2019 со своей творческой командой: Лив Тайлер, Брэдом Питтом, Рут Неггой. А режиссер картины «Брачная история» Ноа Баумбах вышел к фотографам со Скарлетт Йоханссон, Лорой Дерн, Адамом Драйвером и Дэвидом Хейманом.

Getty Images
Getty Images

Лив Тайлер для торжественного вечера выбрала черное макси-платье с открытым верхом.

Лив Тайлер

Фото: Getty Images

Блистала перед фотокамерами светящаяся от счастья Бар Рафаэли, которая вскоре станет мамой в третий раз.

Бар Рафаэли

Фото: Getty Images

На красной дорожке появились и другие знаменитые модели. Так, Кейт Аптон дефилировала в облегающем черном платье с высоким разрезом, а Кэндис Свейнпол привлекла внимание тем, что шикарным длинным платьям предпочла только подпоясанную рубашку.

Кейт Аптон
Getty Images
Кэндис Свейнпол
Hubert Boesl/ Global Look press

Фильмы «К звездам» и «Брачная история» представлены в основной конкурсной программе Венецианского кинофестиваля и борются за главный приз. Имена победителей назовут 7 сентября.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Camilla Morandi, Dave Bedrosian, Hubert Boesl/ Global Look press, Getty Images

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