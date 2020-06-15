Сверкающая Катя Лель с короткой стрижкой и розовым цветом волос появилась на обложке глянца

«Очень красивая», «Очень красивый мейк», «Так отфотошопили, что стала походить на монголку», «И подругам я сказала , что ты лучше всех певиц», «Какое классное фото!», «Катюша, ты луч света», — отметились в комментариях подписчики Кати Лель.

«Я знаю, что нужно делать для счастья», — гласит цитата певицы на обложке. «В космос нужно отправлять только положительные желания. Если очень сильно захотеть, то вся Вселенная тебе в этом будет сопутствовать. Нужно обязательно запускать свои мысли в Космос, и тебе Вселенная будет помогать обязательно!», — написала Лель к посту в социальной сети.

В этот раз в интервью Катя Лель вновь затронула тему космоса. Ранее она шокировала поклонников признанием, что в юности у нее был контакт с инопланетянами, которые оставили ее без зубов.

А вам понравился сверкающий образ певицы?