Свекор Водяновой стал одним из богатейших людей мира по версии Forbes
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Свекор Натальи Водяновой, Бернар Арно, который по совместительству является директором LVMH, владеющего брендами Louis Vuitton и Dior, стал одним из двух богатейших людей мира.
Свое первое место он разделил с основателем Amazon Джеффом Безосом.
С 2019 года состояние Арно выросло на 76 миллиардов, и теперь составляет 186 миллиардов.
Его сын и Наталья Водянова поженились в сентябре 2020 года. До этого пара встречалась около 9 лет. У них есть два сына, Максим и Роман.
Интересно, что при первой встрече с Антуаном Арно Водянова была в браке, и он решил не настаивать, чтобы не рушить чужое счастье.
Однако, как только он узнал о разводе модели, он сразу вышел с ней на связь и пригласил на свидание.
Фото: Global Look Press
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