Свекор Водяновой стал одним из богатейших людей мира по версии Forbes

Свекор Натальи Водяновой, Бернар Арно, который по совместительству является директором LVMH, владеющего брендами Louis Vuitton и Dior, стал одним из двух богатейших людей мира.

Свое первое место он разделил с основателем Amazon Джеффом Безосом.

С 2019 года состояние Арно выросло на 76 миллиардов, и теперь составляет 186 миллиардов.

Его сын и Наталья Водянова поженились в сентябре 2020 года. До этого пара встречалась около 9 лет. У них есть два сына, Максим и Роман.

Интересно, что при первой встрече с Антуаном Арно Водянова была в браке, и он решил не настаивать, чтобы не рушить чужое счастье.

Однако, как только он узнал о разводе модели, он сразу вышел с ней на связь и пригласил на свидание.