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Свадьбы не будет: Татьяна Буланова объяснила, почему не собирается замуж

Популярная певица призналась, что не ждет предложения.
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Татьяна Буланова состоит в отношениях с избраником, который младше нее на 19 лет

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Как бы поклонники не хотели, певица Татьяна Буланова не спешит радовать их новостями о возможном замужестве. Ранее некоторые фанаты предполагали, что новый роман исполнительницы обязательно закончится свадьбой, однако, как выяснилось, сама она пока не готова к глобальным изменениям.

«Пока к замужеству не готовлюсь, рано еще. Предложения тоже не жду. Не планирую ни свадьбы, ни беременность», — объяснила свою позицию Буланова.

Еще недавно певица признавалась, что не против родить еще одного ребенка. Она даже заморозила яйцеклетку, чтобы, в случае необходимости, воспользоваться услугами суррогатной матери. На данный момент Татьяна Буланова состоит в отношениях с 34-летним Валерием Рудневым, который, по ее словам, именно тот человек, который ей нужен.

Фото: Global Look Press

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