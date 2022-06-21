Свадьбы не будет: Татьяна Буланова объяснила, почему не собирается замуж

Как бы поклонники не хотели, певица Татьяна Буланова не спешит радовать их новостями о возможном замужестве. Ранее некоторые фанаты предполагали, что новый роман исполнительницы обязательно закончится свадьбой, однако, как выяснилось, сама она пока не готова к глобальным изменениям.

«Пока к замужеству не готовлюсь, рано еще. Предложения тоже не жду. Не планирую ни свадьбы, ни беременность», — объяснила свою позицию Буланова.

Еще недавно певица признавалась, что не против родить еще одного ребенка. Она даже заморозила яйцеклетку, чтобы, в случае необходимости, воспользоваться услугами суррогатной матери. На данный момент Татьяна Буланова состоит в отношениях с 34-летним Валерием Рудневым, который, по ее словам, именно тот человек, который ей нужен.