passion.ru
1 мин.

Свадьба по-французски: Наргиз вышла замуж за молодого любовника

Наргиз Закирова мало говорит о своей личной жизни и не любит делиться личным с прессой, но она не скрывала, что состоит в отношениях. Вот уже 8 лет ее сердце занято молодым избранником. Антон Ловягин младше исполнительницы на 12 лет. Недавно пара сыграла свадьбу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Наргиз

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Звезда шоу «Голос» познакомилась с будущим мужем на работе. Парень пришел к ней устраиваться техником. У них завязались отношения, и Наргиз признается, что очень счастлива рядом с Антоном. «У меня замечательный молодой человек, можно сказать, муж. Мы познакомились на работе восемь лет назад и с тех пор не расстаемся», — рассказала исполнительница.

Рок-певица призналась, что недавно вышла замуж. Тайная свадьба проходила во Франции во время фестиваля близкого друга Наргиз. О помолвке певица объявила поклонникам еще в 2020 году. «У нас была свадьба во Франции на Желтой мельнице у Славы Полунина. Это был замечательный эксперимент», — рассказала артистка изданию «Комсомольская правда».

По словам Закировой, большая разница в возрасте вовсе не ощущается. Они с мужем отлично ладят: «Возраст совершенно не ощущается. Я просто очень люблю жизнь и не теряю в себе ребенка. Я сама могла выбирать того, кто мне по душе. Мой мужчина покорил меня своей непосредственностью и умением быть тем, кто он есть. Он мое надежное плечо, опора и поддержка».

Напомним, что Наргиз была замужем уже трижды. От предыдущих браков у певицы есть две дочери и сын. Помимо этого, у исполнительницы двое внуков.

Фото: Instagram, Global Look Press

Новости партнеров
О чем говорят