Свадьба по-французски: Наргиз вышла замуж за молодого любовника
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Звезда шоу «Голос» познакомилась с будущим мужем на работе. Парень пришел к ней устраиваться техником. У них завязались отношения, и Наргиз признается, что очень счастлива рядом с Антоном. «У меня замечательный молодой человек, можно сказать, муж. Мы познакомились на работе восемь лет назад и с тех пор не расстаемся», — рассказала исполнительница.
Рок-певица призналась, что недавно вышла замуж. Тайная свадьба проходила во Франции во время фестиваля близкого друга Наргиз. О помолвке певица объявила поклонникам еще в 2020 году. «У нас была свадьба во Франции на Желтой мельнице у Славы Полунина. Это был замечательный эксперимент», — рассказала артистка изданию «Комсомольская правда».
По словам Закировой, большая разница в возрасте вовсе не ощущается. Они с мужем отлично ладят: «Возраст совершенно не ощущается. Я просто очень люблю жизнь и не теряю в себе ребенка. Я сама могла выбирать того, кто мне по душе. Мой мужчина покорил меня своей непосредственностью и умением быть тем, кто он есть. Он мое надежное плечо, опора и поддержка».
Напомним, что Наргиз была замужем уже трижды. От предыдущих браков у певицы есть две дочери и сын. Помимо этого, у исполнительницы двое внуков.
Фото: Instagram, Global Look Press