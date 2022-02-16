Свадьба по-французски: Наргиз вышла замуж за молодого любовника

Звезда шоу «Голос» познакомилась с будущим мужем на работе. Парень пришел к ней устраиваться техником. У них завязались отношения, и Наргиз признается, что очень счастлива рядом с Антоном. «У меня замечательный молодой человек, можно сказать, муж. Мы познакомились на работе восемь лет назад и с тех пор не расстаемся», — рассказала исполнительница.

Рок-певица призналась, что недавно вышла замуж. Тайная свадьба проходила во Франции во время фестиваля близкого друга Наргиз. О помолвке певица объявила поклонникам еще в 2020 году. «У нас была свадьба во Франции на Желтой мельнице у Славы Полунина. Это был замечательный эксперимент», — рассказала артистка изданию «Комсомольская правда».