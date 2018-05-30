Свадьба Гарри и Меган отвлекла пользователей от сайтов для взрослых

Оказалось, что во время прямой трансляции церемонии бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл интернет-пользователи отвлеклись не только от еды или других занятий, но и от... просмотра горячих видеороликов на крупном портале Pornhub.
Перед самым началом трансляции число запросов из Великобритании сократилось на 21%. А наибольший интерес к свадьбе Гарри и Меган проявили во Франции: там трафик снизился на 23%.
При этом само событие пользовалось у зрителей меньшим интересом, чем свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Согласно подсчетам телекомпаний, освещавших обе церемонии, за Гарри и Меган в прямом эфире наблюдали 11,5 миллиона человек. А вот за бракосочетанием герцога и герцогини Кембриджских следили 17,6 миллиона зрителей — получается, на треть больше.
Фото: Stephen Lock, I-Images, Ben Stevens / Global Look Press