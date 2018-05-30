Свадьба Гарри и Меган отвлекла пользователей от сайтов для взрослых

Оказалось, что во время прямой трансляции церемонии бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл интернет-пользователи отвлеклись не только от еды или других занятий, но и от... просмотра горячих видеороликов на крупном портале Pornhub.

Перед самым началом трансляции число запросов из Великобритании сократилось на 21%. А наибольший интерес к свадьбе Гарри и Меган проявили во Франции: там трафик снизился на 23%.