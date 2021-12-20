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Свадьба на миллион! Дочь миллиардера Михаила Гуцериева вышла замуж

Наследница миллиардера Михаила Гуцериева София вышла замуж за своего возлюбленного Ингора Патиева, род занятий которого на данный момент не раскрывается. Пышная свадьба прошла в Гостином Дворе в Москве.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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София Гуцериева

Фото: instagram.com/insta_vaynahy

София отправилась под венец в пышном кутюрном платье с длинным шлейфом от одного из ливанских дизайнеров. Стоимость такого наряда может доходить до 100 миллионов рублей. Окружение соответствовало шикарному образу: зал напоминал хрустальный дворец, роскошные украшения на столах и мебели, многоярусный торт в виде белоснежного замка.

Не обошлось и без выступления звезд российской эстрады. Поздравить молодоженов пришли Ани Лорак, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Стас Михайлов и другие.

На счету Гуцериева уже есть «свадьба века». В 2016 году женился сын бизнесмена Саид. По слухам, церемония обошлась семье в миллиард долларов.

Сколько же счастливый отец потратил на свадьбу дочери, пока остается загадкой.

Напомним, что Михаил Гуцериев занимает 60-е место в списке Forbes, его состояние по итогам 2020 года оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Михаил руководит компанией «РуссНефть». Кроме того, миллиардер пишет стихи. В его 60-летний юбилей, который прошел в Кремлевском дворце, песни на его стихи исполняли Алла Пугачева, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и другие звезды эстрады.

Фото: GlobalLookPress, Instagram

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