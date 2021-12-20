Свадьба на миллион! Дочь миллиардера Михаила Гуцериева вышла замуж

На счету Гуцериева уже есть «свадьба века». В 2016 году женился сын бизнесмена Саид. По слухам, церемония обошлась семье в миллиард долларов.

Сколько же счастливый отец потратил на свадьбу дочери, пока остается загадкой.

Напомним, что Михаил Гуцериев занимает 60-е место в списке Forbes, его состояние по итогам 2020 года оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Михаил руководит компанией «РуссНефть». Кроме того, миллиардер пишет стихи. В его 60-летний юбилей, который прошел в Кремлевском дворце, песни на его стихи исполняли Алла Пугачева, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и другие звезды эстрады.

Фото: GlobalLookPress, Instagram