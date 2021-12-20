Свадьба на миллион! Дочь миллиардера Михаила Гуцериева вышла замуж
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/insta_vaynahy
София отправилась под венец в пышном кутюрном платье с длинным шлейфом от одного из ливанских дизайнеров. Стоимость такого наряда может доходить до 100 миллионов рублей. Окружение соответствовало шикарному образу: зал напоминал хрустальный дворец, роскошные украшения на столах и мебели, многоярусный торт в виде белоснежного замка.
Не обошлось и без выступления звезд российской эстрады. Поздравить молодоженов пришли Ани Лорак, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Стас Михайлов и другие.
На счету Гуцериева уже есть «свадьба века». В 2016 году женился сын бизнесмена Саид. По слухам, церемония обошлась семье в миллиард долларов.
Сколько же счастливый отец потратил на свадьбу дочери, пока остается загадкой.
Напомним, что Михаил Гуцериев занимает 60-е место в списке Forbes, его состояние по итогам 2020 года оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Михаил руководит компанией «РуссНефть». Кроме того, миллиардер пишет стихи. В его 60-летний юбилей, который прошел в Кремлевском дворце, песни на его стихи исполняли Алла Пугачева, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и другие звезды эстрады.
Фото: GlobalLookPress, Instagram