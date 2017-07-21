29 июля в Баку состоялся творческий вечер Аллы Пугачевой в рамках музыкального фестиваля «Жара»

На мероприятие, посвященное Алле Борисовне, пришло большое количество звезд отечественной эстрады. Среди них был и Стас Михайлов с супругой Инной. Для выхода в свет звездная чета выбрала наряды в пижамном стиле. Певец надел светло-лиловый костюм свободного кроя, а его жена предпочла черное платье-ночнушку, дополнив образ длинной накидкой.