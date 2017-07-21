Супруги Инна и Стас Михайловы вышли в свет в нарядах в пижамном стиле
29 июля в Баку состоялся творческий вечер Аллы Пугачевой в рамках музыкального фестиваля «Жара»
На мероприятие, посвященное Алле Борисовне, пришло большое количество звезд отечественной эстрады. Среди них был и Стас Михайлов с супругой Инной. Для выхода в свет звездная чета выбрала наряды в пижамном стиле. Певец надел светло-лиловый костюм свободного кроя, а его жена предпочла черное платье-ночнушку, дополнив образ длинной накидкой.
Супруги смотрелись очень органично и с удовольствием позировали фотографам. А как вам наряды пары?
Фото: Александра Погиба / Passion.ru, instagram.com