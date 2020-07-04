Супруга Валерия Сюткина выглядит старшей сестрой своей 23-летней дочери
Фото: Instagram/@syutkin_valeriy
62-летний Валерий Сюткин счастлив в отношениях с 44-летней супругой Виолой уже более двадцати пяти лет. У пары есть 23-летняя дочь, которую в честь мамы также назвали Виолой. Несколько часов назад главный стиляга отечественной эстрады поделился нежным семейным кадром с любимыми блондинками, сделанным в доме-музее Михаила Пришвина в Дунине.
«Какие крали рядом с таким шикарным мужчиной!», «Глаз радует», «Красота», «Эстетическое удовольствие получаю от фотографий вашей семьи))», «Приятно на вас смотреть!», «Они у вас прям как сестрички!» — пишут в комментариях к снимку фолловеры (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Напомним, Валерий и Виола Сюткины считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Они познакомились во время гастролей группы «Браво» в 1993 году, тогда же бывшей манекенщице предложили работу костюмера в коллективе. 17 июня 1994 года Валерий и Виола сыграли свадьбу, а через два года у них родилась дочь. Этот брак стал для Валерия Миладовича третьим. От первого брака у музыканта есть дочь Елена, в 2014 году подарившая ему внучку Василису, а от второго брака – сын Максим.
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Фото: Instagram/@syutkin_valeriy
Видео: Instagram/@syutkin_valeriy
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