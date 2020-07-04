Супруга Валерия Сюткина выглядит старшей сестрой своей 23-летней дочери

«Какие крали рядом с таким шикарным мужчиной!», «Глаз радует», «Красота», «Эстетическое удовольствие получаю от фотографий вашей семьи))», «Приятно на вас смотреть!», «Они у вас прям как сестрички!» — пишут в комментариях к снимку фолловеры (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Напомним, Валерий и Виола Сюткины считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Они познакомились во время гастролей группы «Браво» в 1993 году, тогда же бывшей манекенщице предложили работу костюмера в коллективе. 17 июня 1994 года Валерий и Виола сыграли свадьбу, а через два года у них родилась дочь. Этот брак стал для Валерия Миладовича третьим. От первого брака у музыканта есть дочь Елена, в 2014 году подарившая ему внучку Василису, а от второго брака – сын Максим.

Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.